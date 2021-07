Harold kneep de keel van zijn ex dicht, maar is weer samen met haar: 'Ik ben wakker geschrokken na dat hele gedoe’

Man uit het niets in nek gestoken met schroeven­draai­er op station Breda

24 juli BREDA - Een man is vrijdagavond uit het niets in zijn nek gestoken met een schroevendraaier op het station in Breda. Hij was nog wel in staat om achter de verdachte aan te rennen. Die kon uiteindelijk met hulp van toegesnelde NS-medewerkers worden aangehouden.