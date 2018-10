Hardwell sluit zijn carrière af in Ziggo Dome: ‘I will be back’

Ziggo Dome is een van de vele poppodia die deze week in teken staan van het Amsterdam Dance Event. Robbert van de Corput, zoals de muzikant echt heet, zorgde met de voorlopige afsluiting van zijn carrière al op dag twee van het evenement voor een hoogtepunt. Dat hij een halfuurtje later dan gepland was begonnen, mocht de pret niet drukken. Aan het einde van zijn show bedankte Hardwell het publiek met ‘love you all’ en ‘I will be back’. Bekijk de beelden van de show terug onder dit artikel, of via deze link.