Hardrijders en hondenpoep geven meeste overlast in Bredase en Roosendaalse wijken

Inbrekers aangehou­den na in Breda na meldingen van buurtbewo­ners

17:04 BREDA - In de Dirk Hartogstraat in Breda zijn maandagochtend vroeg drie personen aangehouden die probeerden in te breken in auto's in de garage van een flat. Dat meldt de gemeente Breda op de site buurtpreventiebreda.nl