Hardrijder met 209 kilometer per uur over de A59

Video Een vreemde vogel in het Mastbos: ‘Laat jij de raaf even uit?’

11:06 BREDA - Je komt hem regelmatig tegen in het Mastbos en het is met recht een vreemde vogel. Want zo vaak zie je niet iemand met een raaf op zijn hand rondlopen. Voor Peter van Gurp is het de gewoonste zaak van de wereld.