'Hardlopen geeft meeste rendement'

Ton Langenhorst kent zijn pappenheimers. ,,Je krijgt mensen niet zomaar uit de bank", zegt de aan het Amphia Ziekenhuis verbonden sportarts. ,,De groep van mensen die niet om zelf sporten geeft, is moeilijk te bereiken. Meestal heb je een incident nodig om ze uit die bank te halen", schetst Langenhorst de praktijk van alle dag.

Klachten

In het Amphia is het dagelijks een komen en gaan van mensen die tegen zo'n incident of probleem zijn aangelopen. Een deel van hen wordt geadviseerd ook eens bij Ton Langenhorst en zijn collega's langs te gaan. ,,Dokter, ik ben zo moe, is hier in het ziekenhuis een van de meest gehoorde klachten."

De sportartsen van het Amphia zoeken vervolgens uit of en hoe meer bewegen daar verandering in kan brengen. Want hoe fitter iemand is, hoeveel beter hij of zij zich zal voelen. ,,Het is ook bewezen dat hoe fitter je een operatie ingaat, hoe sneller je daarvan herstelt."

De sportarts zegt daarom blij te zijn met de landelijke campagne om iedereen aan te zetten minstens een half uurtje per dag te laten bewegen. ,,Tuinieren en de hond uitlaten vallen daar ook al onder", wil hij van geen al te hoge drempel spreken. De Nederlander is recordhouder als het gaat om zitten. Zo'n zeven uur per dag brengen we door op onze billen. Een Duitser, om maar een eens buurman te noemen, zit iets meer dan een uur minder op zijn krent.

Doel

Daartegenover staat wel dat meer dan 9 miljoen Nederlanders aan enige vorm van sport doen. Anderhalf miljoen landgenoten lopen hard. ,,Als je langs de kant van de Singelloop staat, kan dat ook al dat 'incident' zijn om het jaar erop zelf mee te lopen", lacht Langenhorst. ,,Het gaat erom dat je een doel hebt", zegt hij over de kans van slagen.

Het brengt hem bij zijn andere praktijk van alle dag: blessures. ,,Loop niet te hard van stapel", is de andere hartenkreet naast die van 'ga meer bewegen.' Langenhorst is zelfs meer bezig met het afremmen van sporters, dan het uit de bank halen van mensen.

Glimlachend lardeert hij zijn werk met een aardig feitje: ,,Driekwart van de lopers die kampen met overbelasting, is man. Terwijl vrouwen gezien hun spiercapaciteit in principe minder goed gebouwd zijn voor hardlopen dan mannen. Vrouwen voelen echter beter aan wanneer ze te ver gaan. Mannen denken dat ze nog altijd 22 zijn."

Toch omarmt Langenhorst hardlopen als gezondmaker. ,,Omdat lopen het meeste rendement oplevert. Meer dan fietsen en wandelen." Wat ook het voordeel van lopen spreekt is dat het een laagdrempelige bezigheid is. ,,Je koopt een paar schoenen, stapt de deur uit en bent vertrokken. Eerst rustig de omvang trainen en daarna pas gaan werken aan de snelheid."

Antilopers

Er zijn volgens hem voldoende goede apps en loopgroepen om verantwoord uit de startblokken te komen. Vooral mannen wijst hij daarnaast op het feit dat met het stijgen der jaren de snelheid 'logischerwijs' afneemt. ,,Zoals ook je ogen en nog meer achteruitgaan."



Tot slot een one-liner die 'antilopers' er graag ingooien: 'Hardlopers zijn doodlopers'. Langenhorst lepelt slechts de cijfers op. ,,Jaarlijks sterven 200 mensen tijdens het sporten. Boven de veertig is er meestal spraken van een verworven probleem. Onder de veertig van een aangeboren probleem."

Haters