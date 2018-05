Hardleerse sigarettendief vliegt vijf jaar cel in

De 41-jarige Roemeen Niculai B. heeft een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar gekregen voor zijn aandeel in een reeks brutale snelkraken in de grensstreek, waarbij vooral sigaretten en tabak werden buitgemaakt. B. liep per toeval tegen de lamp na een inbraak in Nederland .

De grensstreek werd in de periode tussen december 2016 en maart 2017 geteisterd door een bende die maar liefst zes keer een snelkraak pleegde in de Hoogstraatse deelgemeenten en in Baarle-Hertog.

Op 16 januari en 2 maart vorig jaar braken de daders binnen bij koffiehuis Martens in Meersel-Dreef, op 20 januari 2017 was First Stop in Hoogstraten aan de beurt en op 6 februari en 31 maart 2017 kreeg Krant & Kopie in Meerle ongewenst bezoek.

De eerste inbraak in het rijtje dateert van 13 december 2016. Toen drongen de inbrekers via het dak de Tabakschuur in Baarle-Hertog binnen.

Geweld

De bendeleden hadden het telkens gemunt op sigaretten en de grote potten tabak. Ze schuwden ook geweld niet, want bij koffiehuis Martens in Meersel-Dreef spoten de gangster een brandblusapparaat leeg in het aangezicht van de zaakvoerder. Bij de tweede inbraak kreeg hij een brandblusser op zijn hand. In mei 2017 liep Niculai B. tegen de lamp.

Niet eerste celstraf

Niculai B. krijgt nu een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar.