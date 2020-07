Harde aanpak fraude: Breda wil ‘rotte appels’ onder de taalscholen weren

Hoe een Bredase woonwijk een toeristi­sche trekpleis­ter moet worden

7:00 BREDA - De Haagse Beemden als toeristische trekpleister. Dat is niet het eerste waar je aan denkt bij Breda's noordelijkste woonwijk, maar volgens bewoner Wim Schul is de potentie er absoluut. ,,Verbeter de wandel- en fietspaden en zorg voor beter wijkvervoer. Dan komt er meer levendigheid in de wijk, want dat is ook nodig.”