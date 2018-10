Happy Station XXL op Bredaas station: een Playmobil-fantasiewereld voor jong en oud

Moeder en dochter uit Terheijden mishande­len twee boa's in Breda

14:27 BREDA - Een moeder (38) en haar dochter (18) hebben zaterdagavond twee toezichthouders (boa) mishandeld in Breda. Dat gebeurde in de Korte Boschstraat, vlakbij het centrum. De twee vrouwen uit Terheijden zijn na het incident in hun woning aangehouden.