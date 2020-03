Happy Ouders praten over drugsgebruik jeugd op de hockeyclub Push in Breda

BREDA - ,,Mama, valt nog wel mee. Maar jij bent de aller, áller ergste vader die er bestaat!" En weg is de puber met een blikje energiedrink in de ene en een sigaret in de andere hand. De deur slaat hij achter zich dicht. ,,Wat moet ik daar nu mee", vraagt de vader vertwijfelend achterblijvend.

Hij stelt de vraag een twintigkoppig publiek die de vader-dochterconfrontatie zojuist van dichtbij gevolgd hebben. De clash tussen ouder en kind is realistisch. De setting, midden in de kantine van hockeyvereniging Push ten overstaan van een twintigtal andere ouders, is dat niet. Het gaat hier dan ook niet om een echte vader en puber maar om twee acteurs van het Helder Theater. De aanwezige ouders zijn afgekomen op een Voorlichtingsavond over jongeren en uitgaan. Onder de noemer Happy Ouders worden er al jaren, onder andere in Breda, dit soort interactieve en informatieve avonden georganiseerd. Meestal gebeurd dit in cafés in de binnenstad. Afgelopen maandag vond de Happy Ouders-bijeenkomst voor het eerst in Breda bij een sportclub plaats.

Discussie

De sketches van theatergezelschap Helder, die een paar keer terugkomen, vormen de basis een open discussie tussen de aanwezige ouders onderling, en met de professionals van politie en handhaving, uit de horeca en vanuit Novadic Kentron verslavingszorg.

,,Pubers die zo de deur uitgaan, zoeken met regelmaat de horeca op", zegt Johan de Vos, eigenaar van café Boerke Verschuren, reflecterend op de eerste scène. Hij is een van de drijvende krachten achter Happy Ouders in Breda. Als ondernemer is híj verantwoordelijk voor wat er in zijn zaak gebeurt. ,,Ik hoor wel eens ouders zeggen: geef maar een biertje op mijn verantwoordelijkheid. Maar uiteindelijk ben ík degene die bij een overtreding eerst een biertje krijgt en bij een volgende keer mijn vergunning verlies."

Laveloos

Rob Verhoeven, expert wijkagent horeca, laat tijdens de Happy Ouders avond een zeer recent filmpje zien hoe een vader zijn zoon als een laveloze crash test dummie in de binnenstad op komt halen. ,,En dit zien wij dus wekelijk." Net zoals de mensen van Novadic Kentron en de vrijwilligers van de hockeyvereniging hebben de politieagenten een aantal vragen als pubquiz aan de deelnemers voorgelegd. 'Wie is er verantwoordelijk voor een dronken tiener?' Bijvoorbeeld; politie, ambulance of de ouders. Het goede antwoord is C, de ouders. Al vergissen veel mensen zich daar volgens Verhoeven in. ,,Afgelopen vrijdag belden we nog met een ouder om door te geven dat hun zoon er aan toe was zoals de jongen in het filmpje. Die man vroeg hoe laat we zijn zoon thuis kwamen brengen. Maar zo werkt het natuurlijk niet."