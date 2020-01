Happen na het stappen in Breda: ‘Ik ben soms 10 minuten bezig om slapers wakker te maken’

Man die Berry van Gool doodstak moet tien jaar de cel in

15:49 BREDA - De 32-jarige Bredanaar B. P. moet tien de cel in voor het doodsteken van zijn plaatsgenoot Berry van Gool. Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank in Breda dat donderdag bekend is gemaakt. De officier van justitie had twee weken geleden al tien jaar cel tegen P. geëist.