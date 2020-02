Haperende portofoons hinderen politie, agenten moeten soms zelf 112 bellen om meldkamer te bereiken

Bredase schennis­ple­ger (39) betrapt in Meer­sel-Dreef: ‘Zijn broek stond open’

18:21 BREDA/ULICOTEN - Een 39-jarige man uit Breda is dinsdagavond opgepakt in Meersel-Dreef na een klacht van openbare zedenschennis. De man had zich 'verdekt' opgesteld en zou bepaalde handelingen gesteld hebben, maar werd betrapt door buurtbewoners. De voorbije maanden waren al verschillende meldingen gedaan. Er is nu proces-verbaal opgesteld tegen de man. Hij zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden.