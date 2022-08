Hans won veel onderweg, maar verloor ook zijn twee állerbeste vrienden

in liefdevolle herinnering Piet van der List bleef altijd betrokken bij wel en wee in Princenha­ge

BREDA - Jarenlang was Piet van der List (1938-2022) de opticien in Princenhage. Enkele jaren na zijn pensionering kreeg hij lymfeklierkanker. Gedurende die dertien jaar bleef hij graag gezien in zijn dorp.

