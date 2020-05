Hans de Wijs (1950-2015): ‘Hij was het gezicht van buurtschap Molenstraat’

Pool met mes staat toevallig tegenover beveilig­ster in opleiding bij tankstati­on (31) Breda: ‘Ik nam hem niet serieus’

17:49 BREDA - ,,This is a robbery!” De Pool die in het Engels naar de tankstationmedewerkster (31) riep al het geld uit de kassa te geven, werd niet heel erg serieus genomen dinsdagmiddag. ,,Ondanks dat hij met een groot mes zwaaide, verkocht ik hem gewoon ‘nee’”, vertelt de medewerkster die tijdens de overval alleen in het tankstation De Haan aan de Kruisweide in Breda stond.