‘Hang Baarle-Nassau vol met kentekencamera’s’

Zij deed een klemmend beroep op staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken), die woensdag een kijkje nam in de ingewikkelde grensgemeente Baarle, om dit mogelijk te maken. Zeker dertig enclaves België liggen er in de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau. De grens loopt dwars door het gemeentehuis van Hertog om maar iets te noemen. Een walhalla voor criminelen.

Drugsdealers

Althans dat suggereerde de Belgische politiechef Roger Leijs (regio Turnhout). ,,Drugsdealers letten niet op grenzen’’, zei hij. Of beter: ze letten er wel op om er zo misbruik van te maken. De grensoverschrijdende criminaliteit treft Baarle meer dan andere grensgemeenten vanwege de lastige enclaves. Kunnen de autoriteiten in Nederland een drugspand sluiten, in België is dat een stuk lastiger. Maar aan de andere kant hebben de Belgen weer niet zo’n moeite met het plaatsen van ANPR-camera’s. Heel Hertog hangt er vol mee. Het is volgens Leijs een effectief wapen tegen de drugsbendes.

Knops zei zich hard te zullen maken voor een oplossing. Ook het door de Belgen al in 2011 ondertekende verdrag voor Wederzijdse Toegangsrechten zou door Nederland eindelijk eens geratificeerd moeten worden, vond teamchef Marco Smulders van de politie Markdal in de regio Breda. Dat verdrag regelt voor de politie een gemakkelijke toegang tot elkaars informatiesystemen. Nu staan er in het politiebureau in Hertog twee computers naast elkaar: een Nederlandse en een Belgische waar agenten over en weer een blik op kunnen werpen.

Voortrekkersrol

Thema van het bezoek was grensoverschrijdende samenwerking. Alle aanwezigen waren het roerend met de Brabantse commissaris van de koning Wim van de Donk eens dat Baarle hierin een voortrekkersrol vervult. In de gemeenschappelijke brandweerkazerne van Baarle, waar 26 Nederlandse en Belgische brandweerlieden gebroederlijk samenwerken, werd dat weer eens bevestigd. Plaatsvervangend commandant Gert-Jan Verhoeven van de brandweer Midden- en West-Brabant zei dat de samenwerking een succes is, maar dat er wel bureaucratische beletsels zijn. De Belgische en Nederlandse diploma’s zijn niet op elkaar afgestemd waardoor een Belgische brandweerman ook in Nederland een opleiding moet volgen en vica versa. Adjunct-secretaris-generaal Luuk Blom van de Benelux zei dat, in navolging van wetenschappelijke diploma’s, een oplossing voor dit probleem mogelijk is. Ook een nadeel is dat er twee keer geoefend moet worden wat het aantrekken van vrijwilligers moeilijker maakt. Wat in ieder geval wel geregeld is: de verschillende koppelstukken voor de brandslangen zijn nu op elkaar monteerbaar.