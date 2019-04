Handschoen verloren? Jolanda brengt hem gewassen terug

Na een tijdje kan ze het niet meer aanzien. De Bredase begint met het verzamelen van de verdwaalde spullen. ,,Om er iets creatiefs mee te doen én aandacht te vragen voor vervuiling en verspilling.” The lost glove is het eerste project dat ze uitrolt. In de wintermaanden raapt ze ruim tachtig handschoenen bij elkaar.



Hanegraaf probeert ze eerst via Instagram, Breda by Bike, te verenigen met hun eigenaar. Van elke vondst maakt ze twee foto's: van het exemplaar én van de straat. Maar niemand die zich meldt. Daarom hangen de handschoenen - in alle soorten en maten - sinds vrijdag aan twee touwen in het park.



,,Ik zocht een drukke locatie, waar ik ze goed kan etaleren”, vertelt de Bredase. Vriendin Sharon Wassing helpt een handje mee: ,,Het is een gezellig gezicht, je ziet mensen kijken en vrolijk weglopen. Dat is ook mooi aan dit project.”