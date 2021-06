Handjes mogen weer in de lucht: Duikboot Festival op Asterdplas ligt direct onder vuur

EETRECENSIE Herstart in de groene oase van restaurant Charelli

10 juni Het is acht maanden geleden dat deze rubriek voor het laatst verscheen. Maar we mogen weer! Waar we vaak schrijven over nieuwkomers, kiezen we nu bewust voor een ‘golden oldie’: Charelli in Breda. Als je ergens in de binnenstad in een mooie (coranaproof) binnentuin kunt zitten, is het hier wel.