Handige verkeerstrucjes: over het indrukwekkende effect van het Crossy Road-bordje in Breda

Van ‘hoofdpijn­dos­sier tot parel’ van Breda: alle 20 woningen Heilig Hartkerk zijn verkocht

BREDA - Alle twintig woningen die in de Heilig Hartkerk aan de Baronielaan worden gebouwd, zijn verkocht. Als alles goed gaat, wordt het woningbouwproject in het kerkgebouw uit 1900 in 2023 opgeleverd.

26 januari