Handhavers nemen wapens in beslag van illegale kampeerders in Alphen-Chaam

Politiek wil van Bredaseweg Zundert een 30 kilometer-zo­ne maken

ZUNDERT - Het stukje Bredaseweg dat de entree vormt naar de dorpskern in Zundert wordt een 30 km/uur zone. De Zundertse politiek was woensdagavond in een vergadering van de Ronde overwegend positief over dit voorstel van het College.

16 december