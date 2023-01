Handhavers in Breda gaan fietsers en voetgangers beboeten bij overtreding

BREDA - Fietsers in Breda die de fout in gaan, hebben vanaf dinsdag meer kans op een bon. Niet alleen de politie, ook handhavers van de gemeente mogen voortaan fietsers beboeten die geen licht aan hebben, door rood rijden of een telefoon in hun hand hebben.

Het gaat om een proef van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Sinds februari 2021 heeft de gemeente Utrecht een eerste test gedraaid waarbij handhavers een aantal taken van de politie overnamen. Omdat deze proef goed beviel gaan vijf andere gemeenten ermee verder. Breda is er daar een van, schrijven wethouders Carla Kranenborg en Boaz Adank in een brief aan de gemeenteraad.

De politie heeft het druk, en komt niet overal aan toe. Om de stad veilig te houden, springen daarom handhavers bij. Die kunnen net zo zo goed als een agent boetes uitdelen, zo bleek ook uit de evaluatie van de gemeente Utrecht. Wanneer burgers in beroep gingen tegen zo'n boete, kregen ze even zo vaak gelijk.

Handhavers in Utrecht hebben tussen februari en augustus 2021 veel meer boetes uitgedeeld dan de politie. De politie beboette daar in het hele jaar 1004 fietsers, de handhavers in die paar maanden 4400. Dat het verkeer ook echt veiliger werd in de stad was niet te bewijzen, maar is wel aannemelijk, blijkt uit de evaluatie.

In Breda ook voetgangers

Bij de proef in Breda gaan de handhavers nog een stapje verder. Niet alleen fietsers, ook voetgangers die door rood licht lopen kunnen een boete krijgen van de handhavers. Er komen geen extra handhavers bij. Tijdens normale diensturen kijken de boa's of ze overtredingen zien. Ook gaan ze ‘statische controles’ uitvoeren, waarbij handhavers langs de kant van de weg staan om te kijken of iedereen zich aan de regels houdt.

De handhavers hebben de afgelopen weken instructie gekregen zodat ze de controles kunnen uitvoeren. Ze gaan eerst samen met de politie op pad, daarna gaan ze zelfstandig voetgangers en fietsers controleren.