Handgranaten in Breda passen in landelijke trend: ‘Explosieven worden gebruikt als dreigmiddel’

Het is zaterdag net voor middernacht als er bij de politie een anonieme melding binnenkomt over een explosief bij een garagebedrijf aan de Kleine Krogt in Breda. Ter plaatse treffen agenten een handgranaat aan. Ze sluiten de omgeving af, medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie komen ter plaatse. Het is de derde keer in een kleine acht maanden tijd dat zij in de Baroniestad een granaat ‘veilig moeten stellen’.