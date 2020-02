Handel met China: geen paniek, wel zorgen bij West-Brabantse bedrijven om coronavirus

Leefbaar­heid wijken onder druk? Bredase wethouder herkent ‘tendenzen’

7:00 BREDA - ,,Het is moeilijk de Bredase wijken te vergelijken met die in andere steden. Maar we herkennen de tendenzen, die zien we ook terug in Breda”, reageert wethouder Miriam Haagh (PvdA, wijkaanpak) op een onderzoek van Aedes, koepel van woningcorporaties, waarin de noodklok wordt geluid over de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken in het land.