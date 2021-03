‘Hallo, ik ben Ferd. Hoe-ist?’, minister als nieuwe buur in Bredase wijk Hoge Vucht

Drie verdachten mysterieu­ze ontvoering Breda blijven in cel

18:46 De verdachten zijn mannen uit Spijkenisse (22), Rijen (21) en Rotterdam (20). Zij werden in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op de Bouvignedreef met het mannelijke slachtoffer in hun auto. Een vierde verdachte, een 20-jarige vrouw uit Breda die later werd opgepakt, is naar huis gestuurd.