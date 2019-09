Half jaar lang preventief fouilleren in horecagebied in Breda

BREDA - Burgemeester Paul Depla maakt het mogelijk dat er preventief mag worden gefouilleerd in het horecauitgaansgebied en de straten die daar naar toe leiden in de binnenstad van Breda. Op die manier hoopt hij een rem te zetten op het geweld dat met name het centrum heeft getroffen, maar afgelopen weekeinde ook het Westerpark.

De maatregel duurt een half jaar. Depla loopt al een tijdje rond met het idee om de politie preventief te laten fouilleren. Met name twee fatale steekpartijen hebben hem op dat spoor gezet: de aanval in november 2018 die de 23-jarige Paul Pluijmert uit Dordrecht fataal werd in de Adriaan van Bergenstraat en de steekpartij die de 28-jarige Bredanaar Berry van Gool het leven heeft gekost aan de Haven.

Goede motivatie

Daarna bleven er zich steekpartijen voordoen, met als laatste exces drie gewonde jongeren afgelopen zondag in het Westerpark. In dat deel van de stad wordt de maatregel overigens niet ingevoerd. Preventief fouilleren kan alleen maar worden ingevoerd als daar een goede motivatie onderligt. Een daarvan is dat het aantal ‘incidenten’ dat plaats vindt. Daarvan zijn er in Westerpark nog niet genoeg te melden.

Quote Het blijft een inbreuk op de privacy. Paul Depla, Burgemeester Breda

In de binnenstad is dat anders. Daar heeft de burgemeester intussen een waslijst aan steekpartijen kunnen opstellen, op basis waarvan hij de maatregel kan nemen. ,,Maar het blijft een inbreuk op de privacy’’, zegt Depla. ,,Dus je moet er hoe dan ook goed over nadenken. Maar in de binnenstad is preventief fouilleren gerechtvaardigd vanwege het grote aantal incidenten van de afgelopen tijd.’’

Volledig scherm Het gebied in Breda waar preventief fouilleren plaatsvindt. © Gemeente Breda

De Bredase burgemeester volgt hiermee een lijn die ook in Tilburg is uitgezet. Zijn collega Theo Weterings heeft deze week het besluit genomen dat mensen preventief gefouilleerd mogen worden rond het Wilhelminapark in die stad. Het gaat om een periode van een half jaar.

Al eerder gebeurd