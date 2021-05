Half jaar cel voor jonge drankrijder waarbij vriend om het leven kwam

column Beste Lex, geloof me, al die vervelende criticas­ters willen maar één ding: een winnend en promove­rend NAC

1 mei NAC Breda betreurt de ophef over de Ibiza-trip van hoofdtrainer Maurice Steijn. Begrijpelijk. Echter, daar negatief of cynisch over doen is –vooralsnog- niet netjes. We kunnen aannemen dat de trainer een zéér goede reden heeft zijn broodheer achter zich te laten. Het reisje moet dus wel héél dringend en van een dermate belang zijn dat uitstel totaal onmogelijk is.