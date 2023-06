Half bewolkte middag en avond in Breda

Carnavals­vier­der Frans Maas strijdt verder tegen blikverbod Breda: ‘Dan maar een boete’

BREDA - Bredanaar Frans Maas legt zich niet neer bij het blikverbod dat in zijn stad van kracht is tijdens carnaval. Zijn officiële klacht is gestrand bij de bezwaarcommissie, maar hij geeft niet op. ,,Slinger me maar op de bon.’’