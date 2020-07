Had Podium Bloos in Eindhoven gestaan, dan was de toekomst veel rooskleuriger

E-scooter gesloopt in Breda? Trek dan je portemon­nee maar

7:56 BREDA - Een stuk of tien e-scooters van Go Sharing hebben de introductie in Breda en Den Bosch niet overleefd. Ze zijn zo ernstig ‘mishandeld’, dat ze van de weg zijn gehaald. Maar de daders kunnen de rekening verwachten.