BREDA - Er is haast geboden met de bouw van 60.000 zonnepanelen op de Bavelse Berg. Komende donderdag al wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen. Begin oktober moet een aanvraag voor miljoenen aan Rijkssubsidie de deur uit zijn. B en W: ,,Dan geldt, wie het eerst komt het eerst maalt.''

Zo komen de plannen voor de bouw van het grootste zonnepark in Breda opeens in een stroomversnelling. Eigenaar Sweco van de 23 meter hoge en 35 hectare grote voormalige vuilstort (1968-1992) wil bovenop en aan de zuid- en oostkant een omvangrijk zonnepark realiseren. Het bedrijf Rooftop gaat Zonneweide Bavelse Berg exploiteren. De inschrijving voor subsidie voor duurzame energie (SDE) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat begint 2 oktober.



Randvoorwaarde

De subsidie bedraagt tien cent per geproduceerde kilowatt per uur, over een periode van 25 jaar. Dan gaat al snel om enkele miljoenen euro's. Jaap Drost, projectmanager van Sweco: ,,Dit is de randvoorwaarde om het project exploitabel te krijgen.'' Daarom is een snel akkoord van de raad 'dringend gewenst', stellen B en W. Er zijn zeventien reacties ingediend op het zonnepark, voornamelijk van bewoners in de omgeving van de Dorstseweg. Ze vinden de visuele impact enorm, dringen aan op extra groen en vragen zich af waarom niet eerst gekeken wordt naar daken van woningen en bedrijven.

Bosplantsoen

Met bewoners is gesproken: er worden bomen geplant die in tien jaar tijd 13 tot 15 meter hoog worden en het zicht op de berg ontnemen. Tussen de huizen en de berg wordt nog eens metershoog bosplantsoen en struweel geplant. Wil de stad in 2044 energieneutraal zijn, zijn zonnedaken alleen niet genoeg. Zonneparken zijn noodzakelijk, stelt het college. Er zijn ook zorgen over versterking van geluid van evenementen op Breepark door de verharding met panelen en de weerkaatsing. De extra geluidsbelasting zou, als daar al sprake van is, zou slechts gering zijn.

Schittering

Met Defensie volgt nadere afstemming omdat het zonnepark in de invloedssfeer ligt van de vliegbasis Gilze-Rijen. De schittering van de panelen kan hinder opleveren, de communicatieapparatuur kan verstoord raken door magnetische velden en laagvliegende heli's kunnen het zonnepark mogelijk beschadigen. De dorpsraad Bavel heeft geen zienswijze ingediend maar dringt wel aan op groene in plaats van zwarte of blauwe panelen. Voorzitter Toine van Es: ,,Een groene coating valt mooi weg in het landschap.'' Tot nu toe is ZonneWijde met bijna 7.000 panelen op bedrijvenpark Steenakker het grootste zonnepark in de stad.