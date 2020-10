Haast geboden met zonne-energie in Breda

BREDA - Zon als onuitputtelijke bron van gratis en duurzame energie. Maak er ook in Breda nog meer gebruik van dan nu het geval is. Leg daken vol met zonnepanelen, realiseer zonneparken. ,,De potentie is enorm, maar ze wordt tot nu toe onvoldoende benut.”

Een manifest dat oproept de snelheid erin te houden als het gaat om de toepassing van zonne-energie is zaterdag gepresenteerd. Bredase energiecoöperaties ondertekenden in De Nieuwe Veste het manifest en ook woningbouw- en huurdersverenigingen en gemeente zetten een krabbel waarmee ze het belang ervan onderstreepten.

‘Het kan niet snel genoeg gaan’

,,Hoe sneller we we stappen zetten hoe beter het is in het belang van een duurzame samenleving”, zegt Ad Bijma, voorzitter van BRES, een van de coöperaties. ,,Het kan niet snel genoeg gaan. Maar tegelijkertijd zijn we realistisch, laten we beginnen bij het begin en de ambitie van de gemeente Breda ondersteunen.”

West-Brabantse gemeenten hebben onlangs de Regionale Energie Strategie (RES) vastgesteld. De gemeente Breda heeft zichzelf onder meer de opdracht gegeven om ervoor te zorgen dat in 2030 op 25 procent van alle kleine daken in de stad zonnepanelen liggen. En als het gaat om grote daken, van bedrijven, moet zelfs de helft vol met panelen liggen.

Dakoppervlak benutten

,,We willen dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van dakoppervlak als het gaat om zonne-energie", zei wethouder Greetje Bos (VVD, Energie) zaterdag bij de presentatie van het manifest dat ook zij ondertekende. ,,Die ruimte is er, dus benut het. Wij als gemeente hebben hierbij een faciliterende rol. Wat we in ieder gevallen willen is dat daken van Bredase bedrijven zoveel mogelijk volgelegd worden. Daar kunnen we echt nog wel een paar slagen in maken.”

Onderzoek

,,De potentie is enorm, maar deze wordt tot nu toe onvoldoende benut", aldus Bijma van BRES. ,,Al weten we op dit moment niet precies op hoeveel daken er zonnepanelen liggen. Dat wordt op dit moment onderzocht.” Ook nieuwe zonneparken kunnen volgens hem bijdragen in het realiseren van doelstellingen, al mogen die niet nadelig zijn voor natuur en landschap.

Bavelse Berg

Hij en de andere energiecoöperaties pleiten in het manifest onder meer voor een stijging van het aandeel schone en duurzame energie van 6 procent in 2018 tot 15 procent in 2025. ,,En daarbij houden we rekening met de aanleg van het grote zonnepark op de Bavelse Berg.”

De zonneweide op de voormalige afvalstortplaats tussen Dorst en Bavel wordt met 94.500 zonnepanelen een middelgroot park. Ze gaat stroom vanaf medio volgend jaar leveren aan 10.000 huishoudens.