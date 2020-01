Haalt kleinere koe onze boeren uit de stikstofcrisis?

Onderzoek: Alleen­staan­de in Breda kan best kleiner wonen

19:00 BREDA - Alleenstaanden in Breda zouden best wat kleiner kunnen gaan wonen. Want op dit moment leven ze ‘opvallend ruim’ als het gaat om het aantal kamers en de oppervlakte van een woning dat ze gebruiken. Als deze doelgroep, die voor een groot deel uit ouderen bestaat, zou verhuizen, dan zou dat vooral gunstig zijn voor jonge gezinnen.