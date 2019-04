Haagsemarkt Princenhage gaat weer half jaartje op de schop

Vrijspraak in hoger beroep voor Roemeen die in Chaam landgenoot doodschoot

14:27 CHAAM/DEN BOSCH - De Roemeen Bogdan M. (37) die in 2017 in Chaam zijn landgenoot Florin Tabarcea (38) doodschoot, is maandag in hoger beroep 'van alle rechtsvervolging ontslagen'. Het hof in Den Bosch vindt dat sprake is van noodweerexces.