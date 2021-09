Haagse Beemden viert Burendag met verkoopdag

Dat kan vanuit hun garage, voortuin of kofferbak, zolang het maar op eigen terrein is. Wie niets te koop heeft, kan door de buurt struinen op zoek naar een mooi koopje en een gezellig praatje. Bij buurthuis Gageldonk is een lijst te krijgen waarop alle deelnemende adressen staan.

De verkoop is van 10.00 tot 15.00 uur. Wie nog wil deelnemen, kan zich tot en met vrijdag 24 september aanmelden via contact@buurthuisgageldonk of loop even binnen bij het buurthuis aan het Gageldonksepad 5 in Breda.