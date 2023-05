Haagse Beemden Loop terug op de kalender, als eerste Bredaille-loop: ‘Een leuk initiatief’

opinie Tik­Tok-rij­en in Drunense Duinen: droom of nachtmer­rie?

BREDA - Afgelopen weken berichtten diverse binnen- en buitenlands media over een nieuw type opstopping: de TikTok-rij. In de Amsterdamse Negen Straatjes doen toeristen massaal hun best om hetzelfde plaatje te schieten met een croissant van Fort Negen of een koekje van Van Stapele.