Haagse Beemden: leuke wijk, maar het wordt tijd om iets aan de slijtage te doen

Vindt u ook niet dat er te weinig horeca is in de Haagse Beemden? En vindt u ook niet dat de wijk behoefte heeft aan een centraal Heksenwielplein, waar evenementen kunnen plaatsvinden?

Tijd om na te denken

Het Netwerk Haagse Beemden wil van de fracties in de gemeenteraad graag weten wat ze vinden van de staat waarin de wijk zich vandaag de dag bevindt. Want het is er nog steeds fijn wonen, volgens het netwerk is het tijd om na te denken over verbeteringen.