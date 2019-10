Haagdijken Breda gaan sfeer en kwaliteit verbeteren, ‘Nu doorpakken’

BREDA - De Haagdijken moeten de favoriete straten van iedere Bredanaar worden. Dat is het streven van de bewoners en ondernemers van de Haagdijk en Nieuwe Haagdijk, die samen 'de Haagdijken' vormen. Het streven is niet helemaal realistisch, maar waarom niet groot dromen? Feit is dat de twee straten, belangrijke inlopers voor het stadshart, als verborgen parels door het Bredase leven gaan.

Diezelfde bewoners en ondernemers presenteerden zaterdagmiddag de plannen voor het opknappen van de sfeer in de Haagdijken. Niet geremd door beren op de weg willen ze aanpakken wat ze aan kunnen pakken. Zo kun je de snelheid van auto's verminderen door de kruispunten tot pleintjes om te vormen. Die snelheid van auto's valt op zich wel mee, maar het profiel van de straten geeft het gevoel van een racebaan.

"Zeker voor fietsers die van het centrum de Haagdijk oprijden", zegt Jos Koniuszek. De man achter Runnersworld blijft zich voor zijn straat inzetten. "De auto uit de Haagdijken halen, kan niet", zegt hij. "Daarmee tref je de winkeliers te hard. Maar die pleintjes doen al een hoop. Daarnaast willen we meer wonen boven winkels, voor een andere levendigheid in de straat. Nu zijn er enkele winkelpanden ook beneden bewoond, 'met punaises een laken voor het raam en verhuren maar'. Dat is niet wenselijk."

‘Taartenwinkel of kaaszaak zien we hier graag komen’

Koniuszek ziet al hoopgevende trends: "Er zijn speciaalzaken in het centrum die daar opboksen tegen de huur. Die willen heel graag naar de Haagdijk of Nieuwe Haagdijk. Neem de taartenwinkel hier verderop, de kaaszaak op de Nieuwe Haagdijk. Dat soort zaken zien we hier heel graag komen. Door een herinrichting komt het straks minder druk over. En waarom niet een paar parkeerplaatsen opofferen om er bij mooi weer een terrasje te maken?" Het wordt door het verbeteren van de sfeer volgens Koniuszek minder aantrekkelijk om er belwinkels en dergelijke te vestigen. "Bovendien worden nieuwe ondernemers streng gescreend", weet hij.