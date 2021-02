Haagdijk bestrijdt stoepijs met zoutkar: ‘Het zweet staat op mijn voorhoofd’

Extreme kou: Breda verruimt opvang dak- en thuislozen; ophalen afval even op laag pitje

8 februari BREDA - Vanwege de extreme koudegolf schakelt de gemeente Breda over op 24-uurs opvang voor de dak- en thuislozen. Zo krijgt de vorstopvang in het voormalige schoolpand aan de Nansenweg in wijk Boeimeer ruimere openingstijden en gaan ook de inlooppunten overdag langer open. De Doorstroomvoorziening aan de Slingerweg is al 24 uur per dag geopend.