Haagdijk alsnog opgenomen in Bredase optocht

Ontdekking: deze wereldbe­roem­de kunstschil­der is geboren in Breda

7:15 BREDA - Kunstschilder Pieter Bruegel de Oude is niet geboren in Antwerpen of Brussel, maar in Breda. Dat is bekend emaakt tijdens een uniek symposium rondom de Bruegeltentoonstelling in het Weense Kunsthistorisches Museum.