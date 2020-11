Haagdijk achtste fietsstraat in Breda

Meeste WW-uitkerin­gen in West-Bra­bant in administra­tie­ve beroepen, maar tekort aan elektro­tech­ni­ci en verpleeg­kun­di­gen

19 november Secretaresses, administratief medewerkers, productiemedewerkers, verkopers en marketingadviseurs hebben in West-Brabant de meeste kans in de WW te geraken, voor elektrotechnici en verpleegkundigen zijn er volop vacatures. Dat blijkt uit de meest recente WW-cijfers over oktober die het UWV donderdag publiceerde.