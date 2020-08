Gwen en Irma bezoeken 50 Bredase terrasjes in een maand: ‘Op zoek naar de verborgen pareltjes’

Snelheids­ma­ni­ak­ken op motor posten nieuw filmpje: met 270 km/u over de A29 naar Rotterdam

16:15 De motorrijders die een paar dagen geleden binnen 11 minuten van Prinsenbeek naar Rotterdam reden, hebben weer een nieuw filmpje online gepost. Dit keer rijden ze, in het donker, 24 kilometer over de A29 in zo'n 7 minuten. Dat gaat gepaard met snelheden boven de 270 kilometer per uur.