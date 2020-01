Gun deze orthodoxe smeerpijpen een coronavirusje

Drie auto's bij Blauwe Kamer Breda uitgebrand. ‘Ik geloof niet in toeval’, zegt directeur

10:05 BREDA - Op het terrein van Visio De Blauwe Kamer aan de Galderseweg in Breda zijn maandagavond drie auto's in brand gevlogen. Directeur Erik van Ginhoven vermoedt dat ze moedwillig in zijn aangestoken. “Ik geloof niet in toeval.”