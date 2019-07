Guido & Freek komen met Bredaas volkslied: Bij Ons in Breda

De Bredase cabaretier Guido Weijers is de presentator van het muziekevenement Breda Live dit weekeinde op het Chasséveld. Behalve het aankondigen van de acts is er ook ruimte voor extra’s, zoals het vertolken van Bij Ons in Breda, dat hij samen doet met zijn assistent Freek Haverman uit Breda. Het nummer is door hen beiden geschreven, samen met Menno Goedhart.



“Het is gemaakt voor Breda Live als een soort Breda anthem, maar ik hoop dat we het op veel meer momenten gaan horen. Bijvoorbeeld met carnaval of na een avondje NAC in café ‘t Stammeneke”, zegt Haverman, die tevens werkt als opnameleider bij tv-programma’s en onder andere het Hossen op de Markt in Breda organiseerde.