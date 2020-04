Grote verwarring over komst Ronde van Spanje naar Breda: ‘Vuelta-start in Nederland is onhaalbaar’

achter glas Joël (18) mist zijn vrienden in de kerk: ‘Lastig dat ik mij geestelijk niet op kan laden’

10:23 LAGE ZWALUWE/BAVEL - Ook in coronatijd kunnen oudere mensen gelukkig zijn. De deuren zijn gesloten, maar in zorgcentrum de Ganshoek in Lage Zwaluwe tref je ‘geen zielige hoopjes mens’ aan. Activiteitenbegeleidster Bianca van Geloof (47) wil dat graag gezegd hebben. ,,We hebben geen grote evenementen meer maar de mensen worden nog steeds vermaakt. Soms leuker zelfs.”