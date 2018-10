Grote vechtpartij op kermis Breda in de kiem gesmoord na ingrijpen politiehond

Seeligka­zer­ne pas later nieuw stadspark

7:30 BREDA - Het zuidelijk deel van de Seeligkazerne in Breda wordt pas vanaf 2022 tot een stadspark omgevormd. Dat is twee jaar later dan gepland. Het ministerie van Defensie heeft het terrein langer nodig. Dit kan ook gevolgen hebben voor doortrekken van de Nieuwe Mark, waarvan het tracé deels over Seelig-zuid loopt.