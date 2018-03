Grote uitval stembureauleden door griepgolf

BREDA/OOSTERHOUT - Er zijn dit jaar 'extreem veel afmeldingen' van stembureauleden die morgen bij de gemeenteraadsverkiezingen in actie moeten komen. Dat vertelt Eric Goossens van de afdeling burgerzaken bij de gemeente Breda. Ook in Oosterhout kampen ze met het probleem.

In Breda worden er morgen negenhonderd mensen ingezet om de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum in goede banen te leiden. ,,Van die negenhonderd hebben we zeker 250 afmeldingen gehad", vertelt Goossens. ,,In eerste instantie hadden we 250 mensen op de reservelijst staan, dus die hele poule is opgedroogd."

Ook in de gemeente Oosterhout kampen ze met uitval. Daar zijn morgen 240 vrijwilligers op de been: daarnaast was er een poule van dertig reserveleden. Deze mensen zijn inmiddels allemaal ingezet, laat persvoorlichter Kitty van Laviere weten. Waar de grote uitval aan te wijten is? De griepgolf, geven beiden aan. Goossens: ,,,Daarnaast heb je altijd te maken met een groep mensen die zich vooraf afmeldt."

Volgens hem was het 'passen en meten': ,,We worden hier niet snel zenuwachtig. Dit was wel eventjes billenknijpen." Maar in Breda zijn ze er klaar voor: ,,Met creativiteit kom je een heel eind." Ook in Oosterhout zijn ze op alles voorbereid, vertelt Van Laviere: ,,Mocht er nog uitval zijn, dan vangen we dat op met collega’s die inzetbaar zijn op de stembureaus.