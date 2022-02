Grote treinstations krijgen zonnepanelen op het dak, maar Breda niet

thuisfront Moeder Chantal durfde niet naar Winterspe­len te kijken: ‘Ik vraag me af of Lindsay het zelf al wel beseft’

Mama Chantal durfde thuis in Etten-Leur niet te kijken en zusje Fay zat op school. Ondertussen schaatste Lindsay van Zundert zich met flair in de finale van het olympisch kunstrijden. ‘En nu vraag ik me af of ze dat zelf wel beseft.’

