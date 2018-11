Grote schoonmaak OM kost Brabantse magistraten de kop

Nieuwenhuizen (60) was van 2010 tot 2015 hoofdofficier van justitie in Den Bosch. In 2015 stapte hij over naar Den Haag. Eerder was hij al hoofdofficier van het Landelijk Parket. ,,Ik wilde altijd al ooit rechter worden. Deze stap is een gezonde vernieuwing voor mij en voor het mooie OM”, verklaarde Nieuwenhuizen donderdag in een persverklaring van het Openbaar Ministerie.