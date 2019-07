Grote schade na brand in schuur met olievaten bij Baarle-Nassau, rookwolken waren van veraf te zien

Update + VideoBAARLE-NASSAU - In een grote schuur vol olievaten bij Baarle-Nassau woedde woensdagmiddag een uitslaande brand. Inmiddels is het sein brand meester gegeven, maar het gebouw is flink beschadigd. Onder meer het dak is verwoest. De donkere rookwolken waren al van veraf te zien. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt.

De brandweer moest met spoed ter plaatse komen en schaalde al snel op naar een grote brand. De betreffende loods aan de Oordeelsestraat, in het buitengebied van Baarle-Nassau, is van veevoederbedrijf Hendriks Group. Er stonden verschillende vaten olie in brand. De schuur is ongeveer veertig bij vijftien meter, aldus de Veiligheidsregio.

Volledig scherm De grote brand in het bedrijf in Baarle-Naussau. © BN/BD

Blijf uit de rook

Er werd onder meer schuimblus-voertuig gealarmeerd. ,,Blijf uit de rook. Heeft u last van de rook, sluit dan ramen en deuren en schakel de ventilatie uit”, stelde de Veiligheidsregio. Inmiddels zijn de zwarte rookwolken opgetrokken. De politie is in verband met mogelijk gevaarlijke stoffen nog wel voorzichtig met naar binnen gaan voor het onderzoek.

Het vuur ontstond rond het middaguur. De rook zou onder meer in Kaatsheuvel, Hooge Zwaluwe en Tilburg te zien zijn.

Volledig scherm De schade na de grote brand bij een bedrijf in Baarle-Nassau. © Jacques Hendriks

Hendriks Group

Bij veevoederbedrijf Hendriks Group werd in mei nog een politie-inval gedaan. Het zou afvalstoffen toevoegen aan het voer en onvoldoende hygiënisch werken. Ook zou het bedrijf zich schuldig maken aan witwassen en valsheid in geschrifte. Die dag zijn de boekhouding en vier vrachtwagens van het bedrijf in beslag genomen.

Hendriks Group was in 2004 ook betrokken bij een ander schandaal. Bij een inval trof de politie met antibiotica vervuilde melk aan, die bedrijf tot melkpoeder verwerkte en als grondstof voor veevoer verkocht. De melk werd stiekem aan Hendriks geleverd door Campina België, dat de melk eigenlijk had moeten laten vernietigen. Campina kreeg hiervoor in België een boete van 110.000 euro. De onderneming uit Baarle-Nassau werd niet veroordeeld.

Link met schandalen

De politie kan nog niets zeggen over een eventuele link met deze zaken. Het lijkt er alvast niet op dat er een hennepplantage was ondergebracht in de schuur.

Volledig scherm De schade na de grote brand bij een bedrijf in Baarle-Nassau. © Jacques Hendriks

Volledig scherm De brand is van veraf te zien. © @FRFC1908TuurRR (Twitter)

Volledig scherm Schade na de brand in Baarle-Nassau. © Jacques Hendriks