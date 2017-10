Grote rampoefening 'Breda Overstroomt'

Vrijwilligers die, zo vertelt algemeen oefenleider Eelco van Bijsteren van de Reddingsbrigade Breda, steeds belangrijker worden in de regio. Water, zo lijkt het, valt vaker en in toenemende hoeveelheden naar beneden. 'Breda overstroomt' is niet voor niets de naam van de grote interregionale multidisciplinaire oefening.



Het scenario is inderdaad rampzalig. Er zoveel regen gevallen dat de rivieren het niet kunnen verwerken. Het gevolg: ,,Een enorme overstroming in en rond Breda", klinkt het in de bootjes over de marifoon.



Daar is al op geanticipeerd. De Atlas voer naar Terheijden om er mensen op te pikken die ingesloten waren geraakt. De boot Tjerk Hiddes (van de scouting) haalde evacuees op. Maar helaas, er was een explosie op de Atlas, die ramde daardoor de Tjerk Hidden. En zo: ,,Is de ramp compleet", zegt vanachter het stuur van zijn reddingsboot Dennis ten Napel droogjes. Aan de deelnemende hulpverleners de taak om zo soepel mogelijk op te treden.