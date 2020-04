‘Grote projecten en woningbouw in Breda gaan door’

Daar is de ‘studenten­juf’: kan mama even ongestoord werken

15 april DORST/BREDA - ,,Dit geeft lucht; zo fijn. Kan ik even ongestoord foto’s afwerken voor een klant of mijn dochtertje wat extra aandacht geven. Voor haar is het ook niet leuk als we ’s ochtends vooral bezig zijn met de jongens. Toen we hoorden over de hulponderwijzer, hadden we meteen iets van: waarom niet? Het is het proberen waard.”