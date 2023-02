Grote Optocht trekt weer veel bekijks in Ut Kielegat

boerenbruiloft Boer Richard en postbode Kitty in de echt verbonden in Teteringen. Cadeautip: bier en frikandel­len

TOTDENRINGEN (TETERINGEN) - In De Dorpsherberg in Teteringen zijn boer Richard en postbode Kitty zondagmiddag in de echt verbonden door rector Pick. De laatste werd daarbij geassisteerd door koster Janus, die tevens zorgde voor de muzikale omlijsting van de ceremonie.