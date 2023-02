Grote Optocht trekt weer veel bekijks in ut Kielegat: ‘Kijken naar de optocht is net als TikTok’

Even voor enen betreedt prins Arie d’n Irste de prinsenwagen. In zijn bonusjaar, vanwege de coronapandemie is hem een vierde jaar als hoogheid gegund, maakt hij voor het eerst de Kielegatse optocht in volle glorie mee. In zijn eerste jaar als prins, in 2020, vlak voor de uitbraak van de pandemie, maakten storm en regen dat de optocht in een aangepaste volgorde en een kortere route reed. ,,Toen hebben we de Boschstraat inderdaad niet gehaald”, aldus de prins. ,,Fijn dat we nu de héle route kunnen rijden.”